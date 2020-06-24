«Ваши ноги — это нечто!»: Светлана Лобода подчеркнула точеную фигуру брюками клеш и кроп-топом

Светлана Лобода после почти трех месяцев карантина возвращается к прежнему ритму жизни. К слову, даже в самоизоляции певица не сидела без дела. Она регулярно занималась спортом, о чем рассказывала поклонникам. Не удивительно, что 37-летняя артистка может похвастаться подтянутой фигурой, как у модели. Но, конечно, большую часть времени она уделяла своим дочкам Евангелине и Тильде, которые отпраздновали дни рождения без гостей из-за карантина.

Однако теперь Светлана стала готовиться к выступлениям. Недавно она сделала новый маникюр, а также стала чаще демонстрировать поклонникам новые образы. Несмотря на то что наступило лето, в ее гардеробе превалируют темные цвета. Так на новых кадрах, где певица позирует на крыльце особняка, она предстала в черном костюме. Брюки клеш зрительно вытянули ее ноги, а кроп-топ позволил похвастаться безупречным прессом. Жакет Лобода накинула на плечо.

Фанаты восхитились фигурой молодой мамы. Многие признались, что после карантина не ожидали увидеть артистку в такой роскошной форме. «Ваши ноги — это нечто! Моя мечта…», «Как красиво», «Отпадная», «Идеальная фигура», «Можно одолжить ваш пресс», «Ну просто тростинка», «Королева в черном», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Лобода тщательно скрывает свою личную жизнь. Долгое время ходят слухи о романе певице с немецким музыкантом Тиллем Линдеманном. Поклонники уверены, что он отец младшей дочери артистки, но сама звезда отказывается говорить на эту тему.