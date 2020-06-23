Современная Золушка: Седокова пришла на съемки в сверкающем платье и прозрачных лодочках

Певица стала героиней эфира на канале RU.tv. Она рассуждала о самооценке и любви к себе, а также поразила сногсшибательным женственным образом.

Анна Седокова не только популярная певица, но и многодетная мама. У нее подрастают дети от трех разных мужчин. Старшей дочери исполнительницы Арине 15 лет, а ее сестре Монике — восемь. В 2017 году артистка родила сына Гектора от таинственного возлюбленного, с которым рассталась вскоре после родов. Девушка радуется своему статусу и внешне достаточно легко справляется и с карьерой, и с материнством, но не скрывает, что непростых моментов ей тоже хватает.

Вот уже полгода Анна строит отношения с баскетболистом Янисом Тиммой. Ему она тоже мечтает родить ребенка. А пока они завели собаку. На карантине певица не теряла времени даром. Она выпустила коллекцию стильной домашней одежды. И похоже, что скоро девушка вновь порадует поклонников обновками. Накануне Седокова стала героиней эфира на канале RU.tv. Она появилась на съемках в сверкающем платье на запах с глубоким декольте. К образу она подобрала прозрачные туфли-лодочки и круглые сережки.

Девушка призналась, что это наряд ее бренда. Она покрасовалась на камеру. В эфире же певица затронула тему любви к себе и самооценки.

«Безумно не хватает платьев! Летящих и сверкающих! И когда не можешь их найти, то я выбираю их создать», — призналась артистка. «Просто пообещайте мне, что завтра час своей жизни вы посвятите себе. И не важно что в нем будет: медитация, зал, мэйк или книга. Важно, что в этот час вы не будете думать ни о ком, кроме себя. Ведь ты этого достойна», — решила воодушевить своих подписчиц в соцсети звезда.

Поклонникам, к слову, пришелся по вкусу ее вечерний образ. Многие пришли в восторг от яркого аутфита. «Платье крутое, нет слов», «Аня, так неожиданно видеть вас в таком образе, потрясающе!», «Какая красивая», «Наряд нереальный», — прокомментировали пост подписчики.