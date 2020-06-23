Саша Савельева облачилась в укороченные джинсы с высокой талией, как у Решетовой

Саша Савельева на днях отметила день рождения своего возлюбленного Кирилла Сафонова. Супруги счастливы вместе и воспитывают годовалого сына Леона. Певица не скрывала, что на карантине у нее прибавилось дел. Девушке приходилось самой заботиться о наследнике, а также вести хозяйство. От няни она на время отказалась, так как сама была без работы. Но теперь артистка возвращается к прежней жизни.

Недавно Саша посетила салон красоты Влада Лисовца. Она обновила цвет волос и прическу. А потом певица отправилась на фотосессию. Уже после съемки она прогулялась по городу в своем модном летнем образе. После родов девушка быстро вернулась в форму, поэтому без стеснения носит любые вещи. На этот раз она предстала в лаконичном белом топе на тонких бретельках и укороченных джинсах с высокой талией. Белоснежные шлепки дополнили ее повседневный образ.

Отметим, что джинсы с высокой талией без лишних деталей в моде в этом сезоне. Также в тренде широкие джинсы. Однако Савельева выбрала полуоблегающий фасон, который подчеркнул ее точеную фигуру. В подобных джинсах недавно отметилась и Анастасия Решетова, когда отправилась в гости к подруге.Она, к слову, тоже молодая мама.

Поклонники восхитились красотой 36-летней певицы. Многим также понравился ее летний look. «Какая красивая», «Саша, вы отращиваете свой натуральный цвет? Вам так здорово быть блондинкой», «3 класс, а на остальных животик», — прокомментировали пост подписчики.