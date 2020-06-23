В одном стиле с мамой: Костенко нарядила маленькую дочку в вязаный комбинезон для прогулки

Анастасия Костенко смогла пережить шквал критики, когда стала встречаться с Дмитрием Тарасовым. Тогда футболист только развелся с Ольгой Бузовой, поэтому фанаты телеведущей атаковали в соцсетях его новую пассию. Но девушка смогла пережить сложный период. Спустя год они поженились, а не так давно стали родителями во второй раз. Модель подарила своему мужу двух дочерей. Весь карантин спортсмен помогал воспитывать годовалую дочку Милану и малышку Еву, но недавно ему пришлось уехать на сборы в Казань.

Но Костенко не растерялась. Ради своего избранника она оставила особняк в Москве и последовала за мужем. В июне модель с двумя детьми переехала в Казань. Она призналась, что город ей очень понравился. А накануне Тарасов вывел жену с дочками на прогулку. В соцсети Анастасия поделилась трогательным кадром с четырехмесячной наследницей. Она любит составлять образы в стиле family look. На этот раз девушка выбрала наряды в одной цветовой гамме и стиле.

Сама Костенко предстала в объемном свитере, а дочку нарядила в вязаный комбинезон и шапку с бантом. Мама и ее наследница позировали в своих розовых нарядах перед камерой.

«Уговорить сделать фото Милашу, пока она чем-то увлечена — нереально. Хорошо, что Евик пока не может от меня убежать и смотрит так серьезно и испытывающее, мол, разве еще не сделала удачный кадр?! Хотя, все же, судя по количеству переворачиваний, план побега намечен», — поделилась модель.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие считают, что образы Анастасии становятся все лучше, а от ее детей невозможно отвести глаз. «Вы обе очень красивые. Такие нежные краски!», «Настя, какая ты красотка, фарфоровая кукла просто», «Две милые девочки», «Обожаю ваш стиль, все так гармонично», «Евик маленькая модница», — прокомментировали пост подписчики.