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Звездный гость

«Где твои органы?»: Ким Кардашян показала себя в экстремально затянутом корсете

Поклонники звезды не поверили, что в таком наряде можно дышать.

«Где твои органы?»: Ким Кардашян показала себя в экстремально затянутом корсете
Ким Кардашян не перестает удивлять своими формами. Фото: globallookpress.com

Пока мир моды восхищается выдающими формами и шикарными платьями телезвезды Ким Кардашян, сама модель идет на большие жертвы, чтобы роскошно выглядеть. Недавно бизнесвумен выложила в Instagram видео, на котором запечатлела себя в экстремально затянутом корсете. Кажется, что талию женщины в этом наряде можно обхватить двумя ладонями. Бедра и ягодицы красотки при этом округлились, насколько это возможно. Вот только сразу напрашивается вопрос: можно ли вообще дышать в таком корсете?

«Где твои органы?», «Как такое вообще возможно?», «Получается, у вас определенно нет ребер, спасибо за подтверждение», «Как вы дышите?», «Похоже, это очень больно», — такие комментарии оставляют под роликом подписчики Ким.

Ким Кардашян
Ким Кардашян и ее муж Канье Уэст на балу Met Gala Celebrating Camp в 2019 году. Фото: globallookpress.com

Кардашян сообщила, что это видео было снято в прошлом году в Лондоне, а такой корсет она надевала на светское мероприятие Met Ball в Нью-Йорке. Тогда публика восхитилась ее красотой и стилем, но без латексного платья становится понятно, чего стоил Ким этот выход в свет. В последующих интервью звезда признавалась, что носить такой наряд было настоящим мучением. Но короткий ролик с корсетом демонстрирует это лучше тысячи слов.

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