«Приехала, моя птичка»: Кудрявцева в синем платье миди поужинала в компании Анфисы Чеховой

Вслед за телеведущей приехала отдыхать на курорт и Анфиса Чехова со своим сыном. Они встретились в отеле.

Лера Кудрявцева после почти трех месяцев самоизоляции уехала из Москвы. Она решила провести время с дочкой Машей в Адлере. Телеведущая разместилась в фешенебельном отеле. В номере у ее годовалой наследницы даже отдельная кровать. Кудрявцева сразу наведалась на побережье и показала своей наследнице галечный пляж. Она призналась, что в детстве тоже часто отдыхала в Сочи, поэтому захотела привести туда своего ребенка.

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Вслед за Лерой приехала на курорт Анфиса Чехова со своим сыном Соломоном. Она призналась, что отменила все свои планы и решила отдохнуть. В отеле ведущая встретила свою коллегу. Они решили вместе поужинать.

«Анфисон приехала, моя птичка», — отметила Кудрявцева. Она поцеловала подругу и отправилась с ней в ресторан. Блондинка выглядела по-летнему в синем платье миди с цветочным принтом. Она вела за руку свою дочку, облаченную в яркий наряд.

Девушки обедали за соседними столиками. «Сидим, болтаем», — заявила Лера. Они разместились на террасе с красивым видом на природу. По всей видимости, девушки продолжили общаться, а их дети отправились играть. Сыну Чеховой восемь лет, поэтому он может приглядеть за маленькой наследницей Кудрявцевой. Также Анфиса привезла с собой подругу, у которой тоже есть ребенок. Похоже, что они нескучно проведут свой отпуск.