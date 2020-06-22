Побег из Манхэттена: модный дом Valentino через суд пытается отказаться от бутика в Нью-Йорке

Представители бренда заявляют, что знаменитая Пятая авеню, где стоит их магазин, уже не является престижной улицей.

Необычный судебный процесс намечается в Нью-Йорке. Итальянский дом моды Valentino собирается судиться с компанией, которая сдала ему в аренду 4-этажное здание на знаменитой Пятой авеню. Сделка произошла еще в 2013 году. Согласно договору аренда должна была длиться 16 лет.

Как передает The Wall Street Journal, в бумагах было прописано, что бутик Valentino должен соответствовать «престижной репутации» района, в котором расположился, что он и делал все эти годы. Но сейчас модный дом хочет досрочно разорвать договор. Издание отмечает, что в условиях расширения онлайн-торговли одеждой Valentino стало не с руки тратить огромные суммы на аренду здания в центре Нью-Йорке.

Кроме того, из-за пандемии продажи модных брендов, ожидаемо, упали. Но контракт есть контракт — его так просто не разорвешь. Какую же лазейку придумал адвокат модного дома? В иске говорится, что пресловутая Пятая авеню после эпидемии коронавируса уже не считается такой престижной, и после нормализации ситуации вряд ли восстановит свой авторитет. Интересно, примет ли суд во внимание такой довод.

Напомним, Пятая авеню находится в центре Манхэттена и является одной из самых дорогих улиц в мире. На ней расположены Эмпайр-стейт-билдинг, Рокфеллеровский центр, собор Святого Патрика и целая плеяда знаменитых музеев. Здесь также расположены крупные бутики Tiffany & Co., Cartier, Burberry, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Prada, Christian Dior, Victoria’s Secret, Lacoste, Fendi, Versace и других всемирно известных брендов.