Неземная: Кети Топурия в пудровом платье с эффектом мерцания блеснула пышной грудью

Кети Топурия является одной из самых стильных певиц на отечественной эстраде. Сама девушка признавалась, что носит не то, что модно, а то, что ей идет. В начале года многие подозревали артистку в беременности, так как она стала носить наряды свободного кроя. Ко всему прочему, девушка уже год встречается с дипломатом Львом Деньговым и утверждает, что мечтает о троих детях. Но слухи об интересном положении так и не подтвердились.

больше по теме Кети Топурия блеснула стройными ногами в белом шифоновом платье перед Григорием Лепсом Певица встретилась с коллегой на съемках передачи «Сегодня вечером».

А после карантина Кети стала демонстрировать фигуру то в сарафанах, то в мини-юбках. Накануне певица выступила на шоу «Сегодня вечером» в шифоновом белом платье. Девушка не только исполнила хиты, но и похвасталась стройными ногами. А на новом фото артистка предстала в пудровом вечернем платье на тонких бретельках. Наряд с эффектом мерцания не только подчеркнул ее талию, но и позволил блеснуть пышной грудью. Распущенные волосы и макияж с акцентом на глаза дополнили образ.

Поклонники поразились тому, как выглядит Топурия. Одни заподозрили, что она поправилась, а другие вновь стали думать, что певица ждет ребенка. «Очень красиво», «Неземная», «Какое крутое летнее платье и фасон и цвет и модель-шикарно все», «Животик что-ли? И грудь такая.. большая», «Восхищение», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что пока у Кети подрастает лишь одна дочка Оливия от первого брака.