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Звездный гость

Неземная: Кети Топурия в пудровом платье с эффектом мерцания блеснула пышной грудью

Солистка группы «А’Студио» похвасталась новым образом.

Неземная: Кети Топурия в пудровом платье с эффектом мерцания блеснула пышной грудью
Кети Топурия. фото: .instagram.com/keti_one_official/

Кети Топурия является одной из самых стильных певиц на отечественной эстраде. Сама девушка признавалась, что носит не то, что модно, а то, что ей идет. В начале года многие подозревали артистку в беременности, так как она стала носить наряды свободного кроя. Ко всему прочему, девушка уже год встречается с дипломатом Львом Деньговым и утверждает, что мечтает о троих детях. Но слухи об интересном положении так и не подтвердились.

А после карантина Кети стала демонстрировать фигуру то в сарафанах, то в мини-юбках. Накануне певица выступила на шоу «Сегодня вечером» в шифоновом белом платье. Девушка не только исполнила хиты, но и похвасталась стройными ногами. А на новом фото артистка предстала в пудровом вечернем платье на тонких бретельках. Наряд с эффектом мерцания не только подчеркнул ее талию, но и позволил блеснуть пышной грудью. Распущенные волосы и макияж с акцентом на глаза дополнили образ.

Поклонники поразились тому, как выглядит Топурия. Одни заподозрили, что она поправилась, а другие вновь стали думать, что певица ждет ребенка. «Очень красиво», «Неземная», «Какое крутое летнее платье и фасон и цвет и модель-шикарно все», «Животик что-ли? И грудь такая.. большая», «Восхищение», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что пока у Кети подрастает лишь одна дочка Оливия от первого брака.

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