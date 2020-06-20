Летние эфиры: Барановская блеснула в ассиметричном мини, а Малышева — в белом платье с воланами

Карантин изменил планы многих артистов. Всю весну продолжали работать журналисты и телеведущие, но даже они соскучились по выходам в свет, когда поработать можно и на природе. А в середине июня самоизоляция в Москве завершилась. Звезды стали устраивать посиделки на природе, а некоторые — отправились в путешествия. Кое-кто даже принял участие в записи концертов, что стало поводом блеснуть в обновках.

Так одним из главных событий недели стала юбилейная премия «Признание». На церемонии награждения появилось много знаменитостей. Юлия Барановская вручала премии лучшим врачам страны, как и Марина Ким. Бывшая жена Андрея Аршавина предстала в элегантном платье от дизайнера с мировым именем Тони Матичевски. Черный наряд по фигуре ассиметричного кроя позволил девушке показать стройные ноги в туфлях-лодочках и осиную талию. Изюминкой наряда стала блестящая вставка сбоку. Такие необычные элементы стали главными деталями в этом сезоне, их активно используют в ведущих модных брендах. К слову, стоит такой наряд в столичных бутиках около 150 тысяч рублей.

А вот Елена Малышева для того же концерта сшила наряд на заказ. Она похвасталась поклонникам белым силуэтном платьем с воланами. Длина по щиколотку, неглубокий вырез и оборки алого цвета придали образу женственности. Отметим, что воланы в любом исполнении теперь в тренде. Телеведущая была счастлива, когда Александру Васильеву понравился ее образ. «Историк моды и правда не сдержался от комплимента, мы слышали: „Как греческая богиня! Мне нравится в этом наряде все!“», — написала звезда.

Уже блеснула в летнем наряде и Анна Седокова. Певица на днях позировала в сарафане в пол яркого лимонного цвета с цветочным принтом. Стоит такая красота 15 тысяч рублей, но артистка ни копейки не потратила, так как этот наряд ее собственного бренда.