Поправившаяся Анна Михалкова в белом платье миди и жакете отметилась на шоу Урганта

Анна Михалкова еще несколько лет назад отказывалась раздеваться для съемок. Старшая дочка Никиты Михалкова после трех родов долгое время не могла похудеть. Однако девушке удалось преобразиться. За считанные месяцы она сбросила лишние килограммы и теперь подчеркивает постройневшую фигуру женственными нарядами. Неудивительно, что для фильма «Давай разведемся», зрители увидели ее в нижнем белье. По словам самой актрисы, она рискнула оголиться, так как возможно уже не будет в лучшей форме.

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А на днях Михалкова стала героиней шоу «Вечерний Ургант». Она не в первый раз пообщалась с Иваном Ургантом, но нашла, чем его удивить. На съемках артистка появилась в белом платье миди и жакете спокойного зеленого оттенка. Туфли-лодочки в тон платья дополнили элегантный образ. Анна собрала волосы, оставив несколько прядей, обрамляющих лицо, а также сделала неброский макияж в нюдовых тонах.

«Когда чувство юмора после карантина на фоне набора «мышечной массы» (назовем это так) отказалось со мной сотрудничать. Думаю это был последний раз когда меня позвали на «Вечерний Ургант», — написала звезда в соцсети.

Поклонники отметили, что 46-летняя актриса прекрасно выглядит. Многие восхитились ее аутфитом. «Анна какая вы классная!!! Вы очень женственная и красивая», «Красавица с офигенной самоиронией!», «Анна, вы чудесны! И с возрастом только расцветаете!», «Бутон только начал распускаться! Вы хорошеете с каждым годом», — стали обсуждать шоу пользователи Сети.