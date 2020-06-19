Два тренда в одном образе: Валерия позировала на веранде в жакете с «мужского» плеча и джинсах-бойфрендах

Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова говорила о том, что такие жакеты окажутся на пике моды.

В беседе с поклонниками возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина подметила, что лето она ждала с особым трепетом. Но как всегда эти месяцы пролетят почти незаметно, уверена певица. По этой причине знаменитость призывает своих поклонников ценить каждый прожитый день, разделять с любимыми бесценные минуты, отказаться от планов, живя исключительно моментами. По словам артистки, ее не расстраивает даже переменчивая и неустойчивая погода. Валерия научилась радоваться и дождю, и летнему теплу.

На личной страничке в Instagram Валерия предстала в молодежном луке. Примечательно, что в одном образе певица учла сразу два актуальных тренда. Во-первых, артистка сделала ставку на джинсы-бойфренды с подворотами. В интервью Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова говорила о том, что этот предмет гардероба окажется на пике моды. Как и пиджаки в стиле оверсайз. Так, жакетами с «мужского» плеча можно дополнить как дневной аутфит, так и вечерний. Особое внимание возлюбленная Иосифа Пригожина уделила деталям. На веранде артистка позировала в простой белой футболке и модных кедах на шнуровке в ретро-стиле.

«Лето, как быстро оно пролетает! Поэтому давайте ценить каждое его мгновение, не будем строить планов на потом, а жить настоящим моментом», — отметила певица.

К слову, соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале говорила о том, что смокинговые пиджаки будут все также пользоваться популярностью у представительниц прекрасного пола. Эвелина Хромченко уверена, что эта трендовая вещь должна быть в гардеробе каждой женщины. Ведь такие жакеты подходят практически для любых мероприятий.