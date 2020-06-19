Ветер-развратник: Волочкова в сарафане с разрезом до середины бедра появилась на яхте

После «карантинных» каникул Анастасия Волочкова решила побаловать себя долгожданным путешествием. Вот уже несколько дней балерина отдыхает в Астрахани. Знаменитость приехала в этот город исключительно по приглашению друзей. Специально для звездной гостьи устроили речную прогулку по Волге, которую сама артистка назвала «морской». На яхте экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова появилась в цветочном сарафане в пол с разрезом до середины бедра. Таким образом, знаменитость сделала акцент на фигуре, подчеркнув свои ноги.

«Морская прогулка по Волге с друзьями. Я и поплавала в реке, и насладилась красотами и влюбилась в Астрахань!» — отметила Волочкова.

К слову, балерина успела обзавестись недвижимостью в этом городе. Как выяснилось, в одном из домов Анастасия купила несколько квартир.

В одном из интервью артистка подтвердила информацию о том, что сейчас ее четырнадцатилетняя дочка Ариадна живет с отцом. Долгое время Волочкова не поддерживала отношения с экс-возлюбленным Игорем Вдовиным. Расставшись с избранником, Анастасия ограничила с ним все контакты. И это, несмотря на то, что у них был общий ребенок. Позже балерина все-таки наладила общение с отцом своей наследницы. И как говорит Волочкова, сделала она это только из-за Ариадны. Светская львица понимала, что ее дочь нуждается в присутствии и внимании отца. Когда Ариша (так девочку называют домашние. — Прим. ред.) захотела жить с семьей Игоря балерина не стала возражать. По словам дочери артистки, от дома отца ей проще добираться до школы. Ведь ее звездная мама живет в особняке за городом. И каждый день Ариадне приходилось ездить на занятия по пробкам.