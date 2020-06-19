По-летнему: Пелин Карахан в мини-юбке и босоножках прогулялась по террасе загородного особняка

Вместе с мужем Бедри Гюнтаем 35-летняя актриса из турецкого сериала «Великолепный век» обосновалась за городом. Свои «карантинные» каникулы Пелин Карахан провела в частном доме. Благодаря чему, знаменитость вместе со своими детьми могла совершать прогулки на свежем воздухе, соблюдая при этом социальную дистанцию. В основном девушка старалась проводить время на террасе. Таким образом Пелин могла не пересекаться с соседями по участку.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, за городом поселилась и Нур Феттахоглу. В саду у партнерши Халита Эргенча есть место для отдыха и бассейн. Актриса живет в частном доме вместе с супругом, бизнесменом Левентом Везироглу, и четырехлетней дочкой Элисой Гюзин.

Пелин воспитывает двоих сыновей: шестилетнего Али Демира и трехлетнего Джана Эюпа. Первенец Карахан приходится ровесником дочери Мерьем Узерли. В отличие от своих коллег по съемочной площадке, актриса вместе с маленькой Ларой предпочитает жить в городской квартире. В одном из интервью Узерли призналась, что ей нравилось играть Хюррем. Ведь ей посчастливилось стать частью этой истории, подарив историческому персонажу частицу себя.

Пелин Карахан сыграла в «Великолепном веке» роль дочери султана Сулеймана — Михримах. После съемок в ленте актриса стала реже бывать на публике и причина тому — рождение детей. При этом знаменитость активно делится свежими кадрами в Instagram. Жаркие дни Пелин проводит на террасе своего особняка. Так, на прогулку Карахан отправилась в мини-юбке, сделав акцент на длине ног. Свой дневной аутфит в летнем стиле девушка дополнила босоножками на шпильке.