Виктория Бекхэм взяла крупный кредит, чтобы спасти свою модную империю

Компания известной бизнесвумен уже четыре года приносит только убытки.

Бывшая певица, а ныне дизайнер одежды Виктория Бекхэм взяла кредит на 6,4 миллиона фунтов стерлингов (почти 8 миллионов долларов), чтобы спасти компанию. Об этом сообщает The Sun, отмечая, что модная империя британской бизнесвумен за последние четыре года понесла убытки на 42 миллиона фунтов стерлингов.

Ситуация может закончиться тем, что 46-летняя супруга Дэвида Бекхэма потеряет контроль над своим детищем — Victoria Beckham Ltd. Чтобы этого не произошло, она взяла кредит на большую сумму.

Издание отмечает, что в прошлом году Виктория уже получила 16 миллионов от тайного акционером, которым, скорее всего, является ее муж. Вместе Бекхэмы контролируют 48,4% акций компании, а их друг и деловой партнер, продюсер Саймон Фуллер — 23,6%. Остальная часть у некой люксембургской компании, которая вложилась в этот бизнес в 2017 году.

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Напомним, что на западе Виктория Бекхэм считается признанной иконой стиля. Как дизайнер она разрабатывала новые модели джинсов, солнцезащитных очков, духов, сумок и украшений. В сотрудничестве с Land Rover она даже создала собственную модель автомобиля. Кроме того, женщина написала свой гид по миру моды, который стал бестселлером.