Леди Chanel: Яна Рудковская оделась в одной цветовой гамме с семилетним сыном

Яна Рудковская занялась прокачкой своего аккаунта в Instagram. На карантине она не теряла время, а привлекала внимание к своей странице, организовывая розыгрыши призов и снимая забавные ролики. Часто светская львица привлекает к своей работе мужа Евгения Плющенко и сына Сашу, которого близкие называют Гном Гномычем. Недавно звезда столкнулась с волной критики, когда ее наследник снялся в очередном рекламном видео. Пользователи Сети считают, что родители отбирают у мальчика счастливое детство.

Но Яна не раз доказывала, что у нее растет счастливый ребенок. Мальчик в таком юном возрасте уже сам зарабатывает деньги и побеждает на соревнованиях по фигурному катанию. Рудковская даже недавно познакомила наследника с Борисом Грачевским, создателем «Ералаша». Не исключено, что скоро он начнет сниматься в кино. А пока жена Плющенко решила порадовать фанатов новым видео. Она повторила трюк с зеркалом, который стал популярен в «ТикТоке».

Рудковская облачилась в пижаму с принтом. Продюсер стала протирать зеркало, а потом картинка сменилась. Как по волшебству, блондинка оказалась в черном пышном платье с поясом Chanel и очках того же бренда. А кукла, стоящая рядом, превратилась в ее сына. Примечательно, что она оделась в одной цветовой гамме с Сашей. Но мальчик был в футболке и шортах.

«Волшебство нынче в моде, особенно такое», — заявила звезда.

Поклонники восхитились ее образом. Но многие вновь подвергли критике продюсера за то, что она задействовала в съемке сына. «Бедняга Гном Гномыч», «Яна, сделай каре. Это стильно и классика. Тебе будет очень хорошо», «Образ Chanel просто ваау», «Черный вам идет», «Сын явно не сам выбрал себе наряд», — прокомментировали пост подписчики.