44-летняя вдова Круга продемонстрировала точеную фигуру в черном силуэтном платье

Ирина Круг обычно много гастролирует. После смерти супруга Михаила Круга, который 17 лет назад был смертельно ранен в своем доме, девушка стала исполнять шансон. Она также заботится об их сыне Александре. После карантина, который вдова Круга провела дома, она решила, что пора сменить обстановку. С началом лета певица добралась до дачи, где теперь предается релаксации.

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В соцсети Ирина делится новостями из своей жизни и публикует снимки. На этот раз она решила показать, как проводит время за городом. Пока многие звезды жалуются, что набрали вес пока сидели дома, певица восхитила поклонников точеной фигурой. Среди зеленой травы на качелях она позировала в черном силуэтном платье-майке, тапочках Crocs, а солнцезащитные очки с крупной оправой дополнили ее повседневный образ.

«Загораю, отдыхаю, класс», — похвасталась вдова Круга.

На еще одном фото девушка кокетливо спустила бретельку и обнажила часть тела. Поклонники, которым редко удается увидеть Ирину не на сцене, а в обычной жизни, пришли в настоящий восторг. Многие одарили ее комплиментами. «Ирина вы очень обаятельная, умная и красивая женщина», «Снимок просто потрясающий!», «Красивый загар», «Как всегда, отлично выглядит!», «Черное в жару не надевать. Красивая все равно», — прокомментировали пост поклонники.

Ирина также сменила прическу. У нее появились более длинные локоны песочного цвета. «Прекрасно выглядите. Сменили прическу?» — поинтересовался фанат. «Да. Решилась на смену имиджа», — призналась она.