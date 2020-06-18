«Тут такие светлые люди»: Волочкова в джинсах скинни и полушубке прогулялась по Астрахани

Анастасия Волочкова не скрывает, что любит находиться в своем особняке на Рублевке, который стоит около 2 миллионов долларов. Балерина там все обустраивала на свой вкус и даже соорудила баню с купелью. Поэтому даже на карантине артистка не скучала. Она устраивала романтические вечера со своим таинственным женихом, которого скрывает уже около года, и регулярно парилась в бане. Но с недавних пор звезда вернулась к прежней жизни.

Теперь свой фирменный шпагат Волочкова демонстрирует не только у станка. Она продолжила заниматься верховой ездой на лошадях, где любит блеснуть пластикой. Также балерина ездила по столице, красуясь в платье в пол. А накануне она отправилась в первое путешествие после самоизоляции. Анастасия приехала в Астрахань. В аэропорту звезда предстала в джинсах скинни, футболке и меховом полушубке, несмотря на солнечную погоду. Туфли с большим каблуком и платформой, которые некоторые поклонники проассоциировали с копытами, дополнили образ блондинки.

Возлюбленный, который возможно поехал вместе с Волочковой, организовал для нее букет пионов. Артистка прогулялась по городу, а потом посетила Театр оперы и балета.

«Такой прекрасный театр! И вообще, я влюбилась в Астрахань! Тут такие светлые и позитивные люди!» — поделилась она эмоциями.

Комментарии к своим постам Анастасия давно отключила. Она не любит читать шквал критики, которым ее часто накрывают в соцсетях. При этом в фан-аккаунтах пользователи Сети восхитились постройневшей фигурой балерины. Многие считают, что она выглядит отдохнувшей. Напомним, что свадьбу со своим возлюбленным Волочкова намерена сыграть в этом году.