«Абсолютно стильно выглядят»: 64-летняя Долина отметилась в рубашке оверсайз и белых брюках

Артистка показала, как преподает вокал. Она спела вместе с молодыми коллегами, восхитив поклонников не только голосом, но и модным образом.

Лариса Долина — одна из самых известных джазовых российских певиц. Она редко появляется на публике, а в период карантина артистка коротала дни на даче. Она рассказывала, что даже в самоизоляции общалась со студентами онлайн. Как известно, звезда преподает на кафедре эстрадно-джазового пения в МГИКе. Последний раз певица выступала на публике в рамках шоу Андрея Малахова.

А в начале лета Долина поделилась уникальными кадрами. Она показала, как прошел ее открытый урок в «Зуме» с участием молодых артистов. Для вебинара артистка облачилась в белые брюки-дудочки и рубашку оверсайз в тонкую полоску. Она сделала нюдовый макияж и распустила волосы.

«Честно вам скажу, это счастье просто быть рядом и слышать все происходящее! Собственно, так и живем и продолжаем учиться и учить, и петь. Музыка — неиссякаемый источник жизненной энергии, хорошего настроения, здоровья, всего самого необходимого нам сейчас», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились не только вокалом 64-летней певицы, но и ее монохромным образом.

«Обалдеть! Ничего себе урок!», «Это высший пилотаж!», «Какая стройная», «Мне нравится простой, но стильный наряд», — прокомментировали пост подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro оценила аутфтит Долиной имидж-стилист Ольга Трофимова.

«White look всегда актуален, в независимости от времени суток и времени года. Лариса демонстрирует нам удлиненную тунику в виде рубашки из натурального материала и легкие брюки. Очень удобный, свободный, удачный силуэт, который будет кстати в жаркие дни, очень удобный для работы. А также он абсолютно стильно выглядят и может вытянуть любой образ с точки зрения стиля. Лариса обладает роскошной копной белокурых локонов. Белый цвет она продублировала в аутфите. Легкая небрежная укладка и плюс летящий силуэт дают динамику и задорную нотку», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.