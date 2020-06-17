Пять очков Гриффиндору: Эмма Уотсон стала одним из руководителей брендов Gucci и Saint Laurent

30-летняя британская актриса Эмма Уотсон пришла к успеху. И речь не о ее роли в «Гарри Поттере». Артистку включили в состав совета директоров компании Kering. А она, на секундочку, владеет такими модными брендами, как Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Bottega Veneta и Alexander McQueen.

Новость распространила пресс-служба компании. Вместе с Уотсон в совет директоров вошли президент китайского транспортного конгломерата Didi Chuxing Лю Квинг и банкир Тиджан Тиам.

«Их соответствующие знания и компетенция, а также разнообразие их опыта и перспектив станут бесценным дополнением к совету директоров Kering», — сказал председатель правления компании Франсуа-Анри Пино, назвав «новичков» выдающимися талантами.

В пресс-релизе сказано, что Уотсон также назначена председателем комитета по устойчивому развитию компании. Хорошо ее обучили в Хогвартсе, далеко пойдет.

больше по теме Эмма Уотсон поддержала протесты в США и разозлила своих поклонников Актриса выложила три бесполезные фотографии в свой Instagram.

Добавим, что актриса еще с 2008 года проявляет интерес к миру моды, работает моделью, заключает контракты с модными домами и становится лицом рекламных компаний.