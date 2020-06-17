Стиль монохром: Пугачева облачилась в блузу с открытыми плечами и брюки с подворотами

На одной из фан страничек Аллы Пугачевой появилось ее архивное летнее фото, которое супруг певицы уже публиковал в личном профиле. Максим Галкин запечатлел возлюбленную на прогулке. Примадонна отечественного шоу-бизнеса позировала на пристани на фоне катеров. Перед объективом фотокамеры певица позировала в монохромном наряде. Артистка отдала предпочтение блузе с открытыми плечами и белым брюкам прямого кроя с подворотами. Таким образом, супруга шоумена сделала акцент на линии декольте.

В одном из интервью Максим Галкин подметил, что считает свою жену образцовой матерью и хранительницей очага. По словам шоумена, Алла не позволяет ему повышать голос на детей. Пугачева считает, что в этом не будет никакой пользы. И даже, наоборот такой подход негативно скажется на воспитательных моментах. Телеведущий не стал скрывать, что выдержке и терпению он научился у своей второй половинки. Ко всему прочему, Максим уточнил, что при двойняшках никто и никогда не выяснял отношений. И поэтому, как говорит шоумен, они растут такими счастливыми в абсолютно гармоничной обстановке.

Также Галкин заверил, что именно Алла Борисовна стала инициатором появления общих детей. Певица хотела, чтобы ее муж испытал радость отцовства. Рождение двойняшек супруги скрыли даже от близких. О прибавлении в звездном семействе знала только Кристина Орбакайте. Позже Максим и Алла пригласили в свой особняк друзей и сообщили им эту радостную новость — подтвердив, что они стали родителями сына и дочери.