Reebok выпустил зеленые кроссовки, вдохновленные игрушечными солдатиками

У спортивного бренда Reebok получилась довольно интересная коллаборация с мультфильмом «История игрушек». Вначале компания выпустила кроссовки Instapump Fury в особых расцветках персонажей Вуди и Базза Лайтера, а недавно представила ограниченную модель сникеров, вдохновленную зелеными игрушечными солдатиками.

Эти кожаные кроссовки сочетают в себе матовые и глянцевые детали, но главной их фишкой является армейский зеленый цвет. Выглядит эта обувь весьма игрушечно, но в этом и была идея. С другой коллекцией ее уже точно не спутать. В довершение картины они присылаются заказчикам в пакетике, который напоминает типичную упаковку для пластмассовых фигурок.

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Добавим, что мультфильм «История игрушек – 4», вышедший в 2019 году, принес своим создателям более миллиарда долларов кассовых сборов и завоевал премию «Оскар». Это говорит о том, что популярность персонажей серии у западного зрителя невероятная. И модные бренды знают, как можно ее использовать.

А вы бы вышли в таких кроссовках на улицу?