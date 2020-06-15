«Смотрится сочно»: Алсу в стильной футболке и шортах с высокой талией оголила живот

Алсу больше двух месяцев просидела дома в самоизоляции. Если первое время певица занималась домашними делами, то потом стала не только веселиться с дочками, но и хвастаться новыми нарядами. Даже на карантине артистке хотелось быть красивой, поэтому она то облачалась в яркие спортивные костюмы, то показывала себя в рубашках оверсайз и джинсах. Недавно в Москве завершился режим самоизоляции, поэтому девушка поспешила обновить гардероб к лету.

На новых фото Алсу похвасталась двумя новыми образами. Она облачилась в шорты из светлого денима с высокой талией. Певица дополнила их черным тонким поясом. К ним она подобрала футболку без рукавов цвета хаки. Эти же шорты артистка примерила с белоснежной футболкой. Крупная золотая цепочка завершила ее аутфит.

Поклонники пришли в восторг от нарядов звезды. Многие отметили, что на фигуре 36-летней певицы любой образ выглядит сногсшибательно. Оценила летний look Алсу для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Очень сложно найти правильного цвета и правильной формы футболку. Многие задаются вопросом, какой должна быть базовая футболка? Идеальный вариант демонстрирует нам Алсу не только по летнему цвету, но и по силуэту: без рукава, но с выраженной акцентной линией плеча с эффектом пуш-ап. Именно такая форма задает правильную геометрию образа. Получаются не только графичные линии. С таким стилистически-романтическими шортикам с завышенной линией талии и с черного цвета ремнем — все смотрится сочно, по-летнему, а также добавляет приподнятого настроения любому образу, колориту, внешности. А еще такие шортики любой точеной фигуре добавляется пикантности», — высказалась эксперт.

Позже Алсу также облачилась в шорты и кожаную укороченную футболку, создав более дерзкий образ. Певица не побоялась оголить живот и подчеркнуть стройную фигуру.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.