«Стильный family look»: шестилетний Гарри Галкин оделся в одном стиле с сестрой

Алла Пугачева этой весной успела сразить поклонников модными образами. Она отметилась и в шифоновом платье, и в глянцевом тренче. Такой же модницей растет ее шестилетняя дочка Лиза Галкина. Девочка любит наряжаться особенно в праздники. Еще недавно она носила пуховики и теплые спортивные костюмы, а теперь появляется на папиных фото в сарафанах. На днях в Москве было так жарко, что Максим Галкин оголился. А вот двойняшки приоделись в стиле family look.

На новом фото, которым поделился юморист, он предстал в рваных джинсах и рубашке с цветочным принтом. На руках Галкин держал Лизу и Гарри, которые тоже облачились в джинсы. Девочка предпочла облегающие джинсы с узорами и майку с баской, а ее брат более темный деним, который также сочетал с майкой. Брат с сестрой оделись в одном стиле, а также поддержали тренд на джинсу, которая, по словам экспертов, на пике популярности в этом сезоне. Звездная семья позировала на фоне летнего сада.

Поклонники восхитились семейной идиллией. «Похожи на Максима. Улыбаются точно, как их отец», «Такие открытые и радостные лица!», «Красоточка Лизонька!», «Лиза вся в маму», «Гарри в джинсах, как и сестричка», «Стильный family look», «Какие крутые», «Супер папа», «Настоящие модники», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что не так давно показала свою фигуру в джинсах и сама Алла Пугачева. Примадонна продефилировала у замка в скинни и укороченной футболке, восхитив мужа и поклонников.