«Сногсшибательный white look»: невестка Орбакайте выбрала мини-платье с акцентом на талии

Никита Пресняков не первый год живет в браке с Аленой Красновой. Молодые люди наслаждаются жизнью и пока не торопятся заводить детей. Карантин они переждали на бывшей даче Аллы Пугачевой. Как известна, примадонна поручила внуку присмотреть за особняком. Но за два месяца супругом надоело сидеть на одном месте. Ни пикники на природе, ни катание на велосипедах не радовало пару к концу мая. А на днях они вернулись в Москву.

Первым делом Никита с Аленой заглянули в гости к родным. Они повеселились на детском празднике у Владимира Преснякова и Натальи Подольской. А очередной солнечный день невестка Кристины Орбакайте провела с друзьями в Москве. После самоизоляции она наслаждается хорошей погодой, хоть пропускной режим в столице и завершится лишь 9 июня. Девушка накануне показал фигуру в джинсах и топе. Теперь она облачилась в легкое белое платье и поясом из цепочек. Белые массивные ботинки дополнили ее образ.

Поклонники одарили Краснову комплиментами. Наряд выгодно подчеркнул ее фигуру и стройные ноги. А для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит звезды имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Совершенно сногсшибательный white look с неимоверно динамичным акцентным поясом в виде многоярусной цепи разной фракции. Плюс акцентом здесь выступает колье, которое мерцает калейдоскопом звезд. Само платье из нежнейшего комфортнейшего хлопка, естественно, летнего белого цвета, подчеркнувшего загар его обладательницы. А декольте, оформленного в форме бюстье в бельевом стиле и хлопковом прочтении, задает игривую и сексуальную нотку этому элегантному и в то же время девичьему образу», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.