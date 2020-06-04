«В уличном стиле»: невестка Орбакайте в тренче оверсайз модного цвета прогулялась в Москве

Алена Краснова похвасталась не только новым образом, но и сумочкой от Prada. Стилист Лариса Тимиряева оценила и то и другое.

Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков не стремится к славе. Он создал свою группу, которая играет музыку в стиле рок. Молодой человек часто видится со знаменитыми родственниками, но большую часть времени развивает свою творческую жилку, веселится с друзьями и наслаждается совместной жизнью со своей супругой Аленой Красновой. Девушка старается вести светский образ жизни. Она интересуется модой и строит карьеру модели и фотографа.

Почти весь карантин супруги провели в загородном доме. Никита приглядывал за бывшей дачей Аллы Пугачевой. Там молодые люди занимались спортом, катались на велосипеде и даже устраивали вечеринки с друзьями и пикники. Но накануне невестка Орбакайте с подругами выбралась в Москву. Она решила пошопиться. На новом фото Алена предстала в тренче оверсайз молочно-серого оттенка и массивных ботинках на шнуровке. Как оказалось, она прикупила в бутике Prada себе новую сумку.

Поклонники восхитились лаконичным образом молодой девушки. А для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Модный образ в уличном стиле. Слегка небрежный пучок на макушке подчеркнул изящную длинную шею. Тем более высокий пучок в тренде, и он просто идеально подходит к данному аутфиту. Подчеркнул хрупкость Алены и объемный тренч, как бы с мужского плеча. Стиль оверсайз устойчиво держит свои позиции на модном пьедестале. В тренде и цвет тренча «выцветший деним». Идеально сочетается с тренчем и грубая обувь, напоминающая мужские военизированные ботинки, поскольку тренч — производное от мужского военного плаща. Все в едином стиле. Мужской стиль в женской моде — одна из самых устойчивых тенденций современной моды. Целостный гармоничный образ», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.