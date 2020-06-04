«Красотка»: Юлия Барановская в белом платье с баской блеснула в свой день рождения

Юлия Барановская доказала, что даже в очень сложной ситуации можно добиться карьерных и творческих высот. Когда она осталась одна с тремя детьми, казалось, что это настоящий крах. Но бывшая возлюбленная Андрея Аршавина сама воспитала наследников и смогла добиться успеха на телевидении. Теперь она ведущая нескольких передач, а также имеет армию поклонников. Девушка восхищает всех своей неиссякаемой энергией и излучаемым позитивом.

А 3 июня она отметила день рождения. Почти все именинники в период карантина вынуждены были праздновать дома, но Юлии повезло. Она была на работе и смогла провести день в дружной компании коллег. На следующий день именинница поделилась кадрами с праздника. Для такого случая девушка выбрала броский наряд. Она блеснула фигурой в белом платье в горошек. Облегающий наряд с баской и поясом, которые акцентировали внимание на талии, показал достоинства фигуры Барановской. А пышные локоны и яркий макияж с акцентом на глаза завершили образ.

Телеведущая задула свечи и загадала желание. «С утра читаю все поздравления, отвечаю и, видимо, буду этим заниматься весь день. Извините все, кому еще не успела ответить, обязательно это сделаю», — призналась девушка.

Поклонники пришли в восторг от ее наряда. многие одарили Юлию комплиментами. «Всегда очень яркая и обаятельная!», «Вы прекрасная мама, стильная женщина, вы вызываете восхищение», «Юля, вы великолепная, и настоящая!», «Какое у вас веселое платье», «Ну красотка», «С начесом на голове и в горошек — леди из прошлого», — прокомментировали пост подписчики.