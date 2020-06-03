«Ничего лишнего»: Екатерина Скулкина подчеркнула талию алым платьем миди, восхитив стилиста

Екатерина Скулкина полюбилась зрителям за веселый нрав, чувство юмора и свое обаяние. Она является участницей шоу Comedy Woman, но также она уже не первый год ведет «Модный приговор». Этой весной ей пришлось подменять Надежду Бабкину. Для многих женщин с нестандартной фигурой артистка стала эталоном женственности и стиля.

Скулкина изящно подчеркивает достоинства своей фигуры броскими нарядами. Но в последнее время поклонники стали замечать, что ее образы очень схожи с нарядами Бабкиной. Когда певица вернулась на свой пост в проекте, то и Екатерина стала больше времени проводить дома. На карантине она следит за своей фигурой и усердно занимается на беговой дорожке. А 2 июня артистка отпраздновала день рождения.

Ей пришлось отмечать праздник дома в самозоляции. Однако Скулкина поделилась снимком, на котором предстала в алом платье миди у таунхауса. Девушка позировала на каблуках, обнажив ноги, а наряд подчеркнул ее талию.

Многие поклонники пришли в восторг от ее аутфита. Актрису стали осыпать комплиментами. «Красавица! Молодая, живая, настоящая! Талантливая! Тебе идет лето», «Шикарная женщина!», «Вот это богиня!», «В таком платье, товарищи, можно мечтать и можно дерзать!», «Наша роскошная», — прокомментировали пост подписчики.

Для портала Teleprogramma.pro образ Скулкиной оценила стилист Марина Корабель.

«Очень ярко и гармонично! А главное — ничего лишнего. Платье прекрасно сидит на Екатерине, а насыщенный красный цвет подчеркивает ухоженную кожу и правильный макияж с эффектом загорелой кожи. Ну и туфли тоже очень вписались. Получился прекрасный total look», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.