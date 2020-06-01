Канделаки показала, как выигрышно сочетать спортивный и деловой стили

Тина Канделаки время от времени представляет в своем Instagram стильные образы, из которых почитатели ее таланта должны выбрать наиболее понравившийся.

На сей раз ведущая показал пять актуальных луков, отличающихся оригинальностью и яркостью. На первом фото звезда соединила спорт и классику, примерив черные лосины и топ бра с салатовыми туфлями с острым мысом, а также кожаной рубахой, выполняющей роль жакета. В руки она взяла классическую сумку.

Второй образ оказался деловым, но ярким. К жакету цвета фуксии она подобрала бежевую юбку-карандаш и молочного цвета туфли. Асимметричная блуза стала изюминкой комплекта.

Третий лук тоже оказался комбинацией делового стиля и спортивного. С кроссовками, топом и лосинами Канделаки надела жакет прямого кроя. В четвертом образе можно легко пойти на работу, но только если позволяет дресс-код носить джинсы. Здесь Тина сделала акцент на талии, примерив блузку с баской. Пятый образ тоже имел в своем комплекте джинсы, их звезда соединила с голубыми туфлями, стильным двухцветным тренчем и черным облегающим топом.

На момент публикации большинство фолловеров проголосовало за образ № 1.

А вам какой лук понравился больше всего? (Листайте карусель из фото).