Украла мамин образ: дочь стащила у Хизер Локлир памятную роковую футболку

Единственная дочь звезды американского сериала «Мелроуз Плейс» Хизер Локлир — 22-летняя актриса и модель Ава Самбора — выложила в Instagram фото в футболке на одно плечо с принтом рок-группы Bon Jovi. Девушка отметила, что взяла эту майку у своем мамы.

«Как я буквально достала ее из шкафа моей мамы», — написала она.

Для убедительности красавица прикрепила к посту фотографию 20-летней давности, на которой Хизер Локлир красуется в этой же футболке. Девушка дополнила образ укороченными светлыми джинсами, получился панковский стиль 80-90-х годов. А мода, как считают многие, циклична.

Некоторые подписчики модели пришли в восторг — один элементом одежды она не просто повторила образ матери, но и отдала дань своему отцу. Папа Авы — Ричи Самбора — был гитаристом группы Bon Jovi как раз в тот период, когда женился на Хизер Локлир.

Добавим, что, будучи каноничной блондинкой в кино, 58-летняя актриса всю жизнь тусовалась с рокерами. Первым ее мужем был Томми Ли, барабанщик группы Motley Crue, а после брака с Ричи Самбора женщина еще встречалась с гитаристом Джеком Вагнером. К сожалению, увлечение роком сыграло с актрисой злую шутку, в 2010-ых годах ее проблемы с алкоголем и наркотиками усугубились и привели к закату звездной карьеры.