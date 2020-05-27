Девочки такие девочки: Кейт Миддлтон и Меган Маркл поссорились на свадьбе из-за колготок

В британской прессе обсуждают еще одну причину взаимной нелюбви между супругами принцев — Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Daily Mail, ссылаясь на новый выпуск Tatler, пишет, что некий осведомленный источник рассказал об инциденте, который произошел на свадьбе герцогов Сассекских.
Якобы Кейт хотела, чтобы ее дочь Шарлотта и другие маленькие подружки невесты надели колготки на церемонию бракосочетания — так, как положено по королевскому протоколу. Но сама невеста Меган была против этого решения, так как в тот день в мае 2018 года на улице было достаточно жарко. И в итоге девочки на свадебных фотографиях запечатлены с голыми ногами, тогда как на снимках со свадьбы Кейт и принца Уильяма в апреле 2011-го все чинно стоят в колготках.
Вряд ли герцогини могли серьезно поссориться из-за подобной ерунды, но ранее сообщалось, что во время подготовки своей свадьбы с принцем Меган Маркл довела Кейт Миддлтон до слез жесткими требованиями к платью принцессы Шарлотты. В окружении королевской семьи отмечали, что у двух женщин разный вкус и разное отношение к этикету. Как бы там ни было, а пресса продолжает искать любые доказательства неприязни между герцогинями.
А вот и более весомый повод, чем колготки. Другой источник из окружения Кейт Миддлтон в той же статье рассказал, что сейчас она чувствует себя «измученной», потому что рабочая нагрузка на нее и ее мужа значительно возросла после того, как принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия и уехали в Америку. Кейт трудится не покладая рук, и, несмотря на аристократичную улыбку, она пребывает в ярости из-за сложившейся ситуации.