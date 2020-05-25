«Вот это нежность»: Стеша Маликова в шифоновом платье в горох устроила зажигательные танцы

Девушка решила поздравить выпускников, которые в этом году остались без балов из-за пандемии коронавируса.

Стеша Маликова коротает дни в самоизоляции с семьей. Дмитрий Маликов и раньше был близок с дочкой, но на карантине все они живут под одной крышей. В просторном загородном особняке девушке не бывает скучно. Она помогает воспитывать своего младшего брата Марка, а также не так давно стала учить стихотворения. А в хорошую погоду наследница артиста отправляется на природу, чтобы похвастаться обновками.

На днях Стефания блеснула в полупрозрачном белом платье, а накануне она устроила фотосессию в поле с одуванчиками и ромашками. 20-летняя девушка облачилась в шифоновое мини-платье в горох. Акцент на талии она сделала с помощью кожаного пояса. Дочь Маликова решила потанцевать с букетом на фоне русских берез. Выпрямленные волосы, нюдовый макияж и кеды дополнили романтичный аутфит.

«Сегодня последний звонок в школах. Этот учебный год был для вас, выпускники, неординарным. Начинается взрослая, веселая, но ответственная жизнь. Удачи», — обратилась она в тем, кто завершает учебу в школах.

Некоторые поклонники пришли в восторг от наряды Стеши, который подчеркнул ее хрупкую фигуру. Другие поблагодарили за напутствие. «У вас такие красивые, платья, нежные и женственные», «Красавица», «Так классно, воздушно и красиво», «Такая милая», «Вот это нежность», «Супер двигаешься! Легкая и заводная», — прокомментировали пост подписчики.