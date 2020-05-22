«Браслет или серьги»: стилист нашла модный недочет в образе Высоцкой

В одном из интервью 46-летняя Юлия Высоцкая призналась, что она боится стареть. При этом телеведущая дала понять, что европейские женщины и в более зрелом возрасте все также привлекают внимание представителей мужского пола. Знаменитость заверила, что за годы совместной жизни с Андреем Кончаловским она действительно стала чем-то походить на своего избранника. К примеру, на многие вещи они смотрят с одной и той же позиции. Актриса старается разделять интересы своей второй половинки. Так, Юлия вместе с 82-летним режиссером занимается скандинавской ходьбой и много путешествует.

Высоцкая полностью доверяет мнению мужа особенно там, где речь заходит о моде и стиле. Иногда Андрей Кончаловский просит возлюбленную переодеться, если ему не нравится то или иное платье. Однако в большинстве случаев, как говорит актриса, режиссер вполне доволен тем, как она выглядит.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, на одном из свежих снимком Высоцкая предстала в монохромном сарафане с оборками. Образ телеведущей дополнили туфли-лодочки светло-зеленого оттенка. Актуальный лук знаменитости оценила эксперт по имиджу Елена Бестави. Стилист похвалила Юлию за выбранный наряд, указав при этом на модный недочет, в частности — отсутствие аксессуаров.

«Юлия выбрала абсолютно стильный сарафан с оборками. Особенно порадовали яркие туфли-лодочки такого весеннего оттенка. Единственное, чего не достает — так это аксессуаров. Наша героиня могла бы разбавить образ бижутерией. Хотелось бы добавить широкий браслет или крупные серьги. Это украшение подчеркнуло бы изящество ее шеи и сделало акцент именно на портретной зоне. Так как все внимание было направлены на ножки актрисы, а не на лицо», — уточнила Елена Бестави.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже десять лет благодаря мастер-классам и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» она учит составлять модные рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров.