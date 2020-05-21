Меньше новых коллекций и показов: крупные объединения модельеров призвали к переменам

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, заставил модную индустрию пойти на некоторые изменения. Недавно Совет модельеров Америки (CFDA) и аналогичная организация Великобритании (BFC) обратились к сообществу дизайнеров и производителей одежды с важным заявлением.

«Мы едины в нашей твердой убежденности в том, что система моды должна измениться, и это должно произойти на всех уровнях», — цитирует открытое письмо издание The Business of Fashion.

Общие идеи следующие. Индустрия должна замедлить темп выпуска новых коллекций и переориентироваться на производство более долговечных вещей, по принципу «меньше, но качественнее». Брендам предложили выпускать всего две коллекции в год и перестать устраивать масштабные шоу между основными неделями моды. Также календарь модных показов должен перестроиться так, чтобы уменьшить потребность участников процесса путешествовать между городами.

Издание отмечает, что крупные европейские люксовые бренды, задающие темп всей отрасли, пока не поддержали предложенные перемены — у них собственные распределительные сети и огромные масштабы производства. Но влияние CFDA и BFC должно подтолкнуть к изменениям и их тоже.