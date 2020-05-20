Молодым дизайнерам предложили разработать принты для футболок «Мумий Тролля»

Студия Solstudio Textile Design и музыкальная группа «Мумий Тролль» проводят совместный конкурс для начинающих художников и дизайнеров «Владивосток-3000 и другие редкие земли». Оба коллектива знают, как пробиться в модные тренды и быть непохожими на других, поэтому хотят помочь молодым талантам тоже добиться популярности.

Задание для конкурсантов следующее: нужно выбрать любимую песню (или клип) группы «Мумий Тролль», вдохновиться ею и нарисовать оригинальный рисунок. Лучшие работы станут принтами на новых футболках, выпущенных музыкантами, и разойдутся по свету.

Заявки принимаются на сайте дизайнерской студии до 20 июня включительно. Победителей определят 30 числа. В жюри будет присутствовать сам Илья Лагутенко.

Добавим, что занявший первое место выиграет билет на трехдневный музыкальный фестиваль V-ROX, который пройдет во Владивостоке в 2021 году. Обладатель второго место сможет пройти стажировку в студии.