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Молодым дизайнерам предложили разработать принты для футболок «Мумий Тролля»

Отбирать победителей будет Илья Лагутенко.

Молодым дизайнерам предложили разработать принты для футболок «Мумий Тролля»
Илья Лагутенко будет отбирать идеи для новых футболок своей группы. Фото: Russian Look

Студия Solstudio Textile Design и музыкальная группа «Мумий Тролль» проводят совместный конкурс для начинающих художников и дизайнеров «Владивосток-3000 и другие редкие земли». Оба коллектива знают, как пробиться в модные тренды и быть непохожими на других, поэтому хотят помочь молодым талантам тоже добиться популярности.

Задание для конкурсантов следующее: нужно выбрать любимую песню (или клип) группы «Мумий Тролль», вдохновиться ею и нарисовать оригинальный рисунок. Лучшие работы станут принтами на новых футболках, выпущенных музыкантами, и разойдутся по свету.

Заявки принимаются на сайте дизайнерской студии до 20 июня включительно. Победителей определят 30 числа. В жюри будет присутствовать сам Илья Лагутенко.

Добавим, что занявший первое место выиграет билет на трехдневный музыкальный фестиваль V-ROX, который пройдет во Владивостоке в 2021 году. Обладатель второго место сможет пройти стажировку в студии.

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Группа "Мумий Тролль"дизайнерыИлья ЛагутенкоконкурсМумий Тролльпринтроссийские дизайнерыфутболка
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