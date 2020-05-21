Велосипедки, кроссовки, рюкзаки и цитрусовые цвета: что модно летом-2020

Журналисты Teleprogramma.pro узнали, как носить спортивную одежду и выглядеть стильно. А также все о самых модных цветах и новинках летнего сезона 2020.

В преддверии летнего сезона многие задумались: «А что носить?». Кому-то близок строгий классический стиль, а кто-то любит свободный спортивный. А если все вместе? Безвкусица какая-то получается!

А может все-таки нет? Ведь в глянцевых журналах звезды выглядят в подобных образах очень модно. В преддверии жаркого сезона журналисты Teleprogramma.pro пообщались с тренд-аналитиком Максимом Зариповым и выяснили, как быть спортивным и модным одновременно.

О стиле и трендах

— Что вы скажите про спортивный стиль? Можно ли выглядеть спортивно и модно одновременно?

— Многие не умеют сочетать спортивные вещи и «кежуал», например. Но спортивные вещи стали обыденностью. Они не вызывают уже никакого удивления.

Fashion sport — это прибыльное направление для многих именитых брендов. Обратите внимание, что даже исключительно классические марки создают изделия, как ярко выраженного спортивного стиля, так и с его элементами.

— Останутся ли в тренде леггинсы и велосипедки?

— Да, они все еще модные. Любого вида — как спортивные, так и более классические, до колена и короче. Их красиво сочетать с джинсовой курткой, бомбером или туникой. И не обязательно в этом образе должны быть кроссовки. Прекрасно подойдут туфли-лодочки. Элегантность и спорт — это хорошее сочетание, эклектичное.

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Кроссовки — ДНК любого бренда

— А что вы можете сказать про спортивную обувь? Какие кроссовки нужно носить в новом летнем сезоне?

— В этом сезоне в моде абсолютно разноплановые кроссовки: с протекторной подошвой, с контрастными панелями, вставками, контрастными шнурками, с элементами горной тематики (шнурки, которые напоминают горную веревку). Чем ярче, тем лучше.

Спорт и классика

— Можно ли сочетать спортивный и классический стиль?

— Это эклектика — сочетание несочетаемого. Это то, что позволяет создавать ранее не приемлемые образы для моды прошлых лет. Купите кроссовки, брюки спортивного стиля на кулисках, олимпийку с принтами, с логоманией или с надписями, однотонную или с контрастными вставками в ретро стилистике (панели, как это было в 80-е годы) и экспериментируйте. Можно создать повседневный образ или более смелый.

Подчеркнуть образ

— Какие аксессуары сочетать со спортивной одеждой?

— Если говорить об аксессуарах, то обратите внимание на рюкзаки. Если раньше они воспринимались, как что-то туристическое, для похода на пикник или в горы, то сегодня это модный универсальный аксессуар, который становится ярким пятном в образе. Человек в костюме, в кроссовках и с рюкзаком – это абсолютная норма в наше время.

Останутся в моде и поясные сумки. Они могут быть спортивные из ткани, более элегантные из кожи или других благородных материалов.

Также я бы советовал использовать украшения на шею или браслет на руку. Они подчеркнут образ, и он будет смотреться очень современно.

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— Стоит ли в этом сезоне носить шапки и кепки? Если да, то какие?

— Бейсболки, шапки — это же тоже элемент спортивного стиля. Сочетайте спокойно головные уборы с повседневным образом. Цветные, однотонные, из шерсти, кашемира, шелка…

Цвет и материал: что выбрать?

— Какие цвета будут модными в этом сезоне в спортивной одежде?

— Цветовые решения зависят от времени года. В этом сезоне в моде яркие цвета. Все оттенки синего, желтый, оранжевый, цитрусовые оттенки, зеленый цвет… Все, что связано с летом, с цветением и природой.

— Из каких тканей предпочтительней покупать спортивную одежду?

— Трикотаж, шерсть, хлопок, вискозные материалы, хлопок с добавлением шелка. Это красиво и очень оригинально.

Выглядеть, как звезда

— Часто видим на звездах боди в сочетании с приспущенными штанами, так можно носить?

— Да, почему нет. Это стиль R’n’B заимствованный в США. Вообще мода рождается на западе. Боди, джинсы, street—style, рэп-культура — это все появилось там.

Личное дело:

Максим Зарипов — тренд-аналитик, сотрудничающий с торговым домом ЦУМ уже тринадцать лет. Кроме того, стилист регулярно посещает тренинги за рубежом. Авторами этих тренингов выступают представители различных брендов одежды и обуви.