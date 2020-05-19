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Красота — страшная сила: вог-шоу Legendary стартует в Сети 27 мая

Это нечто среднее между танцевальным баттлом и модным показом.

Красота — страшная сила: вог-шоу Legendary стартует в Сети 27 мая
Пример танца вогинга. Фото: globallookpress.com

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал на YouTube трейлер нового реалити-шоу Legendary. В ролике сообщается, что его трансляция станет доступна с 27 мая.

В этом шоу соревнуются подпольные балльные клубы, называющие себя «модными домами». Зрителей ждут экстравагантные наряды, смелые постановки и горячие танцы. Это демонстрация того, до чего может дойти мир моды, если его не сдерживать морально-нравственными ценностями. В качестве судей выступили стилист Лоу Роуч (работает с Селин Дион), актриса и радиоведущая Джамила Джамил, модель и танцовщица Лейоми Мальдонадо и рэперша Megan Thee Stallion.

Добавим, что артисты в этом шоу исполняют вогинг — стиль танца, базирующийся на модельных позах и подиумной походке. Его отличительные особенности — быстрые движения руками и  вычурная манерная ходьба, которые разбавляются падениями, вращениями и позированием.

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