«Акцент на талии»: Нетребко в шифоновом платье от Ульяны Сергеенко отметилась у древнего замка

Анна Нетребко больше месяца провела на карантине в своей квартире в Вене. Оперной диве было непривычно сидеть в четырех стенах, так как обычно она постоянно находится на гастролях. Артистка быстро привыкла к роли домохозяйки и даже добралась до террасы, которую облагородила и даже расписала своими руками. А с конца апреля звезда стала чаще гулять. Когда в Австрии был снят карантин, она вернулась к репетициям и стала вывозить сына Тьяго в соседние города.

Так на днях Анна посетила городок Леобендорф, где находится древний замок Кройценштайн. Для такого случая оперная дива облачилась в белое платье миди с узорами от именитого дизайнера Ульяны Сергеенко. Тонкий серебристый пояс сделал акцент на талии, а клатч небесного цвета дополнил образ. Нетребко посетовала, что теперь ей и ее близким не хочется покидать дома. Если сына она уговорила поехать с ней, то муж Юсиф Эйвазов предпочел не покидать квартиру.

Поклонники были восхищены нарядом звезды. Тьяго запечатлел маму со всех ракурсов. «Какое красивое и нежное платье! Вы очаровательны», «Анна, вам очень идут холодные оттенки! Красавица!» — прокомментировали пост подписчики. Оценила весенний наряд артистки для портала Teleprogramma.pro стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Образ Анны легкий, модный и ситуативный. Каждая деталь в тренде. Платье, подчеркивающее женственность, акцент на талии, цветочный принт, декор в виде цепи и жемчуга — просто на пике. Холодная цветовая гамма отражает настроение Анны, но очень ей идет. В этом луке она легка, красива, холодна!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.