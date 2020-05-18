Маска, как у Ким: Кардашян и Готье поддержали модный тренд на защитные аксессуары

Мода на защитные маски для лица и не думает сбавлять темп. К ней уже подключаются самые громкие бренды индустрии. Вот, например, Skims, принадлежащий мировой знаменитости Ким Кардашян, выпустил линию бесшовных масок. Согласно основному тренду этой компании, аксессуары производятся однотонными, но во множестве цветов, подходящих под разные типы кожи, чтобы девушка с любой точки планеты могла найти свой собственный оттенок. Кроме того, Skims отправила 10 тысяч своих масок благотворительным организациям, чтобы защитить тех, кто противостоит распространению коронавируса.

Жан Поль Готье и сотрудники его кутюрной студии тоже поэкспериментировали с респираторными масками и предложили свои дизайнерские варианты. Фото необычных моделей опубликованы в социальных сетях под лозунгом: «Защити себя, создай себя».

Напомним, ранее Teleprogramma.pro спросила у селебрити-стилиста Лины Дембиковой, насколько реально то, что после коронавируса маски станут привычным аксессуаром, как шарфы или шляпы, например. Специалист выразила мнение, что через несколько месяцев этот тренд уйдет, когда люди станут забывать о страхе перед инфекцией.