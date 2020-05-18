Кроссовки Майкла Джордана стали самой дорогой спортивной обувью в мире

Они были проданы с аукциона за 560 тысяч долларов.

Побит рекорд самых дорогих кроссовок в мире. В воскресенье, 17 мая, на аукционе Sotheby’s за 560 тысяч долларов была продана пара обуви Nike Air Jordan, в которой легенда баскетбола Майкл Джордан играл в своем дебютном сезоне 1984-85 годов. Об этом сообщает портал Action Network.

Цену покупке прибавил тот факт, что кроссовки подписаны лично именитым спортсменом. Продавцом выступил знаменитый коллекционер обуви Джорди Геллер, который сам купил эту пару в 2012 году. Дальновидный мужчина понял, что стоит расстаться со своим приобретением именно сейчас, потому что недавно в Америке вышли финальные части документального фильма «Последний танец». После их трансляции англоязычный мир снова оценил, каким великим талантом являлся на площадке молодой Джордан (сейчас ему 57 лет), и вокруг вещей легендарного баскетболиста образовался ажиотаж.

Кроссовки Майкла побили предыдущий рекорд, который принадлежал оригинальной модели Nike Moon Shoes, подаренной бегунам университета Орегона. Их также продал Геллер — в июле 2019 года за 437,5 тысячи долларов.

Кстати, ранее игровая обувь Джордана тоже уходила с молотка за внушительную сумму. Речь идет о паре кроссовок Converse, которую спортсмен носил на Олимпийских играх 1984 года. В 2017 году она была продана на SCP Auctions за 190 373 долларов.