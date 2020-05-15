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Валентин Юдашкин открыл свою Академию моды

Образовательный проект для дизайнеров продолжил работу.

Валентин Юдашкин открыл свою Академию моды
Валентин Юдашкин обещает поделиться знаниями с молодыми модельерами. Фото: Global Look Press

15 мая известный кутюрье Валентин Юдашкин объявил в Instagram, что его Академия моды снова открылась. Это образовательный проект, преподавателями которого стали члены команды Дома моды Valentin Yudashkin. Курсы рассчитаны как на новичков, так и на профессионалов, работающих в индустрии и желающих улучшить свои навыки.

Проект предлагает мастер-классы, стажировки и индивидуальные консультации в сферах дизайна и фэшн-бизнеса. Ученикам расскажут, как сформировать собственную модную коллекцию и продвинуть ее на рынке. Академия обещает привить правильный взгляд на моду как индустрию. Выпускникам будет выдан сертификат об окончании прохождения курсов за подписью Валентина Юдашкина. Но главный профит — это, скорее, полезные контакты в мире высокой моды, которые можно будет получить в ходе обучения.

Как и вся фэшн-индустрия, данная академия, старт работы которой был анонсирован еще в марте 2020 года, приостановила свою работу из-за эпидемии коронавируса. Но, как сообщил маэстро Юдашкин, образовательный проект снова открыт.

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