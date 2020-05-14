Известные модели поддержали кампанию благотворительного браслета «Общая нить»

Деньги с продажи этого аксессуара пойдут на помощь работникам индустрии моды, оставшимся без заработка.

Совет модельеров Америки (CFDA) запустил в Сети рекламную кампанию красного браслета «Общая нить», который можно приобрести на сайте для розничной торговли модной одеждой и украшениями Maison de Mode. Как сообщили на сайте организации, абсолютно все деньги с продажи этого аксессуара пойдут на помощь работникам индустрии моды, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Как известно, Европа, Америка да и другие страны мира остались без подиумов и показов, к тому же население планеты стало гораздо меньше тратить на новую одежду, особенно дизайнерскую.

Сам браслет символизирует красную нить, которая связывает всех людей, причастных к индустрии моды. Он создан люксовым брендом SHASHI в Нью-Йорке. Сейчас это украшение рекламируют многие известные модели и светские львицы.

К акции присоединились Наоми Кэмпбелл, Оливия Палермо, Констанс Яблонски, Аманда Херст, Бьянка Брандолини, Аризона Мьюз и мать Илона Маска — Мэй. Не удивляйтесь, встретив на их страницах в Instagram снимки с непримечательным на первый взгляд красным браслетом.

Добавим, недавно президент российской Национальной палаты моды Александр Шумский поделился мнением, как мир моды изменится после коронавируса. Он предположил, что онлайн-покупки и виртуальные показы не заменят полностью реальное взаимодействие людей, но спрос на одежду существенно сократится.