Модный институт Марангони впервые проведет день открытых дверей онлайн

Известный в Европе и во всем мире институт Марангони собирается провести день открытых дверей. Но из-за ситуации с пандемией мероприятие впервые пройдет в цифровом формате, а значит записаться на него с целью «просто посмотреть» может любой поклонник моды и дизайна, даже не собирающийся поступать в это учебное заведение.

Напомним, данный институт является одной из наиболее престижных и старейших школ дизайна в мире. Ее филиалы расположены в Лондоне, Милане, Флоренции, Париже и Шанхае. Студенты со всего мира учатся там дизайну одежды и интерьеров, бизнесу в сфере моды и искусству. Именитые выпускники: основатель D&G Доменико Дольче, креативный директор TOD’s Алессандра Факинетти, модельер Франко Москино и другие знаменитости.

Виртуальный день открытых дверей проведет представительство в Париже. Он намечен на 28 мая, начало в 16:00 по Москве. Во время видеоэкскурсии можно будет познакомиться со студентами и преподавателями института, а главное — с философией этой школы. Записаться на мероприятие можно на сайте учебного заведения.