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Модный институт Марангони впервые проведет день открытых дверей онлайн

Одну из старейших школ дизайна можно посетить виртуально.

Модный институт Марангони впервые проведет день открытых дверей онлайн
Модный показ института Марангони. Фото: globallookpress.com

Известный в Европе и во всем мире институт Марангони собирается провести день открытых дверей. Но из-за ситуации с пандемией мероприятие впервые пройдет в цифровом формате, а значит записаться на него с целью «просто посмотреть» может любой поклонник моды и дизайна, даже не собирающийся поступать в это учебное заведение.

Напомним, данный институт является одной из наиболее престижных и старейших школ дизайна в мире. Ее филиалы расположены в Лондоне, Милане, Флоренции, Париже и Шанхае. Студенты со всего мира учатся там дизайну одежды и интерьеров, бизнесу в сфере моды и искусству. Именитые выпускники: основатель D&G Доменико Дольче, креативный директор TOD’s Алессандра Факинетти, модельер Франко Москино и другие знаменитости.

Виртуальный день открытых дверей проведет представительство в Париже. Он намечен на 28 мая, начало в 16:00 по Москве. Во время видеоэкскурсии можно будет познакомиться со студентами и преподавателями института, а главное — с философией этой школы. Записаться на мероприятие можно на сайте учебного заведения.

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