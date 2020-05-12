Александр Васильев рассказал, как резиновые перчатки впишутся в тренды модниц

Утром 12 мая известный искусствовед и историк моды Александр Васильев радостно сообщил своим подписчикам в Instagram, что он окончательно выздоровел. Телеведущий рассказал, что после выписки соблюдал строгий карантин положенные две недели, а теперь выходит на улицу за продуктами и выгулять своего пса по кличке Котик.

Законопослушный гражданин Васильев отправляется на прогулки только в маске и перчатках. Недавно в связи с этим он сделал на улице интересное наблюдение.

«Резиновые перчатки, как я заметил, в большинстве своем голубого и синего цветов. Это продиктует определенный тренд для многих кокетливых, модных женщин, которые выходят в город за покупкой продуктов или выгуливать своих домашних питомцев. Они уже сразу будут искать аксессуары синего цвета: платочек или шарфик на шею, головной убор. Дабы избежать какофонии в цвете», — пишет историк моды.

Васильев отметил, что видел уже множество различных дизайнов защитных масок. Мужчина заверил, что русский народ богат на фантазию, и скоро на улицах появятся маски, разрисованные под гжель и хохлому.

Так же ведущий заметил, что во время апрельского кризиса люди стали добрее друг к другу. Например, ученицы выездной школы Васильева несколько раз привозили маэстро свежие продукты под дверь, один раз даже презентовали ему горячий плов. В конце поста мужчина поблагодарил всех, кто позаботился о нем во время болезни.