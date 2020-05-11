Модный дом Dior организовал для поклонников онлайн-уроки балета

Модный дом Dior предложил самоизолированным людям изящный способ провести карантин с пользой. На YouTube-канале компании появились видеоуроки по балету. Занятия провели артисты труппы Парижской оперы.

«Откройте для себя и испытайте это изысканное искусство движения тела в вашем собственном доме», — сообщается под видео именитых французских танцоров.

И хотя наставники объясняют материал на иностранном языке, отечественные любители балета тоже могут приобщиться к этому высокому искусству, ведь здесь важны движения.

Стоит отметить, что для Dior балет — это часть истории дома. Сам Кристиан Диор создавал костюмы для танцевальных постановок балетмейстера Ролана Пети.