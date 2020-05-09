Деркий образ: Ирина Шейк в брючном костюме оголила живот на прогулке с модницей-дочерью

Ирина Шейк уже год живет в Нью-Йорке. После расставания Брэдли Купером она покинула его дом в Лос-Анджелесе. Правда в итоге актеру пришлось переехать вслед за моделью, чтобы быть ближе к дочери Лее. Он продолжает поддерживать общение с русской красавицей, но они видятся редко. Вот уже больше месяца девушка находится в самоизоляции. Она пользуется освободившимся временем, чтобы больше внимания уделять ребенку.

С недавних пор Шейк возобновила прогулки. Теперь маска стала неотъемлемым атрибутом модели. На днях папарацци удалось запечатлеть, как девушка поменялась с дочкой местами. Трехлетняя девочка катала маму в своей коляске. Также они покормили голубей. А накануне Ирина снова попала в объектив. На этот раз она предстала в необычном образе. 34-летняя девушка облачилась в брючный костюм, который сочетала с белоснежным кроп-топом, вязаной шапкой и массивными ботинками.

Не менее стильно выглядела ее наследница. Модель нарядила Лею с головы до ног в бренд Burberry. Девочка предстала в трикотажных шортах с колготками, классическом тренче цвета хаки и ярких сандалиях. Как и ее мама, малышка была в шапке-бини. Она сидела в коляске и ела сладости во время прогулки.

Поклонники отметили, что Шейк очень смелая, раз решила оголить живот. При этом многие считают, что маленькая Лея скоро может превзойти по красоте родительницу. Напомним, что за время карантина модель сблизилась с бывшим возлюбленным Хайди Клум — Вито Шнабелем. По данным зарубежных СМИ, Ирина вместе с мамой и дочкой теперь живет у нового бойфренда, но эта информация пока не подтверждена.