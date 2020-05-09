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Деркий образ: Ирина Шейк в брючном костюме оголила живот на прогулке с модницей-дочерью

Модель заметили на улицах Нью-Йорка в стильном наряде.

Деркий образ: Ирина Шейк в брючном костюме оголила живот на прогулке с модницей-дочерью
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com/

Ирина Шейк уже год живет в Нью-Йорке. После расставания Брэдли Купером она покинула его дом в Лос-Анджелесе. Правда в итоге актеру пришлось переехать вслед за моделью, чтобы быть ближе к дочери Лее. Он продолжает поддерживать общение с русской красавицей, но они видятся редко. Вот уже больше месяца девушка находится в самоизоляции. Она пользуется освободившимся временем, чтобы больше внимания уделять ребенку.

С недавних пор Шейк возобновила прогулки. Теперь маска стала неотъемлемым атрибутом модели. На днях папарацци удалось запечатлеть, как девушка поменялась с дочкой местами. Трехлетняя девочка катала маму в своей коляске. Также они покормили голубей. А накануне Ирина снова попала в объектив. На этот раз она предстала в необычном образе. 34-летняя девушка облачилась в брючный костюм, который сочетала с белоснежным кроп-топом, вязаной шапкой и массивными ботинками.

Не менее стильно выглядела ее наследница. Модель нарядила Лею с головы до ног в бренд Burberry. Девочка предстала в трикотажных шортах с колготками, классическом тренче цвета хаки и ярких сандалиях. Как и ее мама, малышка была в шапке-бини. Она сидела в коляске и ела сладости во время прогулки.

Ирина Шейк с дочерью. фото: legion-media.ru

Поклонники отметили, что Шейк очень смелая, раз решила оголить живот. При этом многие считают, что маленькая Лея скоро может превзойти по красоте родительницу. Напомним, что за время карантина модель сблизилась с бывшим возлюбленным Хайди Клум — Вито Шнабелем. По данным зарубежных СМИ, Ирина вместе с мамой и дочкой теперь живет у нового бойфренда, но эта информация пока не подтверждена.

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