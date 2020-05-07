«Это хит»: Ирина Шейк в кожаной мини-юбке и косухе отметилась на прогулке с дочкой

Ирина Шейк год назад переехала жить из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Девушка рассталась с Брэдли Купером, но актеру пришлось последовать за ней, чтобы быть рядом с дочкой Леей. Несмотря на мольбы поклонников, пара так и не воссоединилась, но модель позволяет бывшему бойфренду видеться с наследницей. Когда в феврале она блистала на подиумах в Европе, то Купер приглядывал за ребенком.

Но вот уже больше месяца Шейк находится дома. Все ее фотосессии и съемки в проектах отменены из-за пандемии коронавируса. Модель не появлялась на публике несколько недель, но в конце апреля папарацци сняли звезду во время прогулки с дочкой. Ирина, как всегда, продемонстрировала утонченный вкус. Она предстала в кожаной мини-юбке, белой майке и косухе. Плотные колготки и массивные ботинки дополнили ее аутфит.

Лея выглядела не менее стильно, в клетчатом пальто. Правда потом модели пришлось укутать ее в плед. По неизвестным причинам на ребенка она не надела маску, хотя сама соблюдала все меры защиты. Для портала Teleprogramma.pro оценила образ Ирины стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Образ в уличном стиле. Сдержанный и дерзкий, монохромный и контрастный одновременно. Поэтому он обращает на себя внимание и цепляет. Экстремальное мини в сочетании с грубыми берцами создает тот самый контраст женственности и мужественности. Грамотно подобрана плотность колготок, что позволило продемонстрировать ноги без намека на вульгарность. Total black всегда самодостаточен, особенно при правильной подаче с разницей фактур: глянцевой грубой кожи и матовой мягкой фактуры шапочки и колготок. Кожаная косуха из моды не выходит и не выйдет за счет своей универсальности, а кожаная мини юбка — это хит и модный тренд. На пике популярности кожаный тотал лук. Образ продуман до мелочей, хотя кажется простым и повседневным», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.