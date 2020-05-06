Александр Васильев помог актрисе найти сестру, потерянную на 70 лет

Историк моды и искусствовед Александр Васильев продолжает проводить ликбез своих поклонников относительно мира подиумов. Вечером 5 мая он рассказал в Instagram о Варваре Раппонет, известной парижской манекенщице, которая блистала в 1930–1940-х годах.

В начале XX века она эвакуировалась из Украины в Югославию вместе с матерью. Семья думала, что скоро вернется в Киев, поэтому заложила там все свое имущество, и в итоге осталась ни с чем. В 1933-м девушка приехала во Францию. Высокую красавицу с осиной талией приняли на работу в Парижский дом моды Кристобаля Баленсиаги. Там ее называли Барбарой или Барбаритой.

«Затем началась война, и Париж был оккупирован. В 1941 году Барбара, изможденная и голодная, попала в дом «Скиапарелли». Там она стала настоящей звездой. За годы работы у Скиапарелли у Варвары Борисовны появилось новое имя — Барбара Скиап, — рассказывает Васильев. — После войны Раппонет участвовала в дефиле и фотографировалась для домов «Ланвен» и «Магги Руфф». К свадьбе Грейс Келли с князем Монако Барбара была командирована в Монако с подарками — моделями от «Ланвен».

Сам историк моды познакомился с Раппонет в начале 90-х годов. Он записал ее воспоминания, которые затем описал в своей книге «Красота в изгнании».

Изучая биографию манекенщицы, Васильев сделал доброе дело. В Кирове обнаружилась кузина Раппонет — Ольга Николаевна Чалова, игравшая в местном театре. Только из книги искусствоведа она узнала о том, что ее двоюродная сестра все это время была жива. С 1918 года родственницы ничего не знали друг о друге. Чалова очень хотела связаться с Раппонет, но, к сожалению, Варвара к тому времени уже скончалась.