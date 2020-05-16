Рыжие волосы, челки и объемные волны: модные прически лета 2020 года

Модный стилист дал советы, как оставаться в этом сезоне модным и не выглядеть вульгарно.

Лето близко и никакой кризис не остановит заядлых модниц на пути к совершенству. Многие после карантина точно побегут в салоны красоты, чтобы преобразиться.

И возникают любимые женские вопросы: «Длинные укоротить? Короткие нарастить? Светлые затемнить? Темные осветлить?».

Журналисты Teleprogramma.pro попросили ведущего специалиста по имиджу Михаила Кравченко рассказать о самых последних новинках и тенденциях предстоящего сезона.

— Какие стрижки станут модными в этом летнем сезоне?

— Стрижки, которые сейчас вошли в моду — это разнообразные бобы с удлинением линий волос впереди и укороченным затылком.

Каре укороченные — модная стрижка, которая переходит из сезона в сезон на протяжении многих лет, с удлинением прядей подкрученных по направлению к лицу.

И вернулся в моду каскад — многоуровневая стрижка с эффектом плавного перехода длины прядей по типу струящегося водопада. От этого прическа и получила свое яркое название.

Также в тренд вернулись все пикси — это классическая женская стрижка, открывающая шею и зону ушей, но, при этом, сохраняя достаточно длинную челку. Удлинение затылка по линии роста волос становится на сегодняшний день модным, потому что все-таки тенденции 70-80-х годов еще культивируется в России.

Объемы, волны, кудри — это сейчас прям последние новинки. И не забудем про челки. На коротких стрижках челки будут короткими, а так, безусловно, нынче в моде удлиненные.

⁃ Многие звезды красятся в розовый цвет. Будет ли это еще модно?

⁃ Этот тренд был еще пару сезонов назад. Розовые волосы, красные, зеленые… Такие авангардные направления уже были, но на данный момент они отходят. А вот золотистые оттенки, рыжие сейчас выходят на подиум.

больше по теме Певицу Майли Сайрус застали за поцелуем Совсем недавно она пережила два расставания, и поклонники уже начали беспокоиться за ее психологическое состояние.

⁃ А какие прически станут актуальными? Косы или хвосты?

⁃ В моде гиперобъемы и хвосты. Также спросом будут пользоваться трассы — накладные элементы волос разной длины, выполненные из натуральных или искусственных материалов.

Шиньон — женская прическа с использованием волос, собранных на затылке. Также популярны парики по типу всех перечисленных мной выше стрижек, если вдруг вы не хотите стричься или краситься.

⁃ В клипах зарубежных звезд можно увидеть украшения для волос а-ля 90-е. Стоит ли закупиться подобными аксессуарами?

⁃ Модными остаются гребешки, заколки, резинки. Они переходят из сезона в сезон. Был тренд на заколки с символикой модного дома, но массово это не приобрело значения.

Личное дело:

Михаил Кравченко — имиджмейкер-стилист.

За годы практики стажировался в международных компаниях, таких как Wella и Британская академия Sassoon, успешно прошел программы обучения в школе имиджа «Bogomolov’ Image School», в «Make-up Atelier Paris» по направлению «Основы макияжа и make-up дизайна», а также в ИРТ «Art&Image», получив специальность имиджмейкера.

Приобретенные навыки позволяют комплексно смотреть на имидж – благодаря этому Михаил по праву считается одним из ведущих специалистов Москвы. Очередное тому подтверждение — его постоянное участие в качестве эксперта в программах «Рецепт ее молодости» (Россия), «Снимите это немедленно!» (СТС) и «Красота требует» (Домашний).