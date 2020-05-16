«Жадный вельможа»: сказку читает актер «Однажды в России» на ТНТ Денис Дорохов
«Сказки на ночь»
«Жадный вельможа»
Алена Кравец: «На Рублевке все закупились аппаратами ИВЛ и тихо сидят по домам»
Звездные блоги
Звездный гость

Рыжие волосы, челки и объемные волны: модные прически лета 2020 года

Модный стилист дал советы, как оставаться в этом сезоне модным и не выглядеть вульгарно.

Рыжие волосы, челки и объемные волны: модные прически лета 2020 года
Майли Сайрус. Укороченное каре с челкой. Фото: GlobalLookPress

Лето близко и никакой кризис не остановит заядлых модниц на пути к совершенству. Многие после карантина точно побегут в салоны красоты, чтобы преобразиться.

И возникают любимые женские вопросы: «Длинные укоротить? Короткие нарастить? Светлые затемнить? Темные осветлить?».

Журналисты Teleprogramma.pro попросили ведущего специалиста по имиджу Михаила Кравченко рассказать о самых последних новинках и тенденциях предстоящего сезона.

Милли Бобби Браун.
Милли Бобби Браун. Классическое каре с объемными прядями. Фото:https://www.instagram.com/milliebobbybrown/

— Какие стрижки станут модными в этом летнем сезоне? 

Стрижки, которые сейчас вошли в моду — это разнообразные бобы с удлинением линий волос впереди и укороченным затылком.

Каре укороченные — модная стрижка, которая переходит из сезона в сезон на протяжении многих лет, с удлинением прядей подкрученных по направлению к лицу.

И вернулся в моду каскад — многоуровневая стрижка с эффектом плавного перехода длины прядей по типу струящегося водопада. От этого прическа и получила свое яркое название.

Также в тренд вернулись все пикси — это классическая женская стрижка, открывающая шею и зону ушей, но, при этом, сохраняя достаточно длинную челку. Удлинение затылка по линии роста волос становится на сегодняшний день модным, потому что все-таки тенденции 70-80-х годов еще культивируется в России.

Объемы, волны, кудри — это сейчас прям последние новинки. И не забудем про челки. На коротких стрижках челки будут короткими, а так, безусловно, нынче в моде удлиненные.

Крис Дженнер.
Крис Дженнер. Стрижка боб. Фото: https://www.instagram.com/krisjenner/
Эмбер Валлетта.
Эмбер Валлетта. Стрижка пикси. Фото: GloballookPress
Кендалл Дженнер.
Кендалл Дженнер. Челка шторками. Фото: https://www.instagram.com/kendalljenner/
Виктория Бекхэм.
Виктория Бэкхем. Стрижка пикси. Фото: GlobalLookPress

 ⁃ Многие звезды красятся в розовый цвет. Будет ли это еще модно? 

Этот тренд был еще пару сезонов назад. Розовые волосы, красные, зеленые… Такие авангардные направления уже были, но на данный момент они отходят. А вот золотистые оттенки, рыжие сейчас выходят на подиум.

Кристен Стюарт.
Кристен Стюарт. Боб-каре с волнами. Фото: GlobalLookPress
Дуа Липа.
Дуа Липа. Классическое каре с цветным окрашиванием. Фото: https://www.instagram.com/dualipa/
Джесси Бакли.
Джесси Бакли. Классический боб с завитыми прядями. Фото: GlobalLookPress
Дуа Липа.
Дуа Липа. Густая челка под классическое каре с цветным окрашиванием. Фото: https://www.instagram.com/dualipa/

⁃ А какие прически станут актуальными? Косы или хвосты?

В моде гиперобъемы и хвосты. Также спросом будут пользоваться трассы — накладные элементы волос разной длины, выполненные из натуральных или искусственных материалов.

Шиньон — женская прическа с использованием волос, собранных на затылке. Также популярны парики по типу всех перечисленных мной выше стрижек, если вдруг вы не хотите стричься или краситься.

Дуа Липа.
Дуа Липа. Прическа с использованием шиньона. Фото: GlobalLookPress
Майли Сайрус.
Майли Сайрус. Прическа с использованием трессов. Фото: GlobalLookPress
Джесси Джеймс Декер.
Джесси Джеймс Декер. Прическа с использованием шиньона. Фото:GlobalLookPress

⁃ В клипах зарубежных звезд можно увидеть украшения для волос а-ля 90-е. Стоит ли закупиться подобными аксессуарами?

Модными остаются гребешки, заколки, резинки. Они переходят из сезона в сезон. Был тренд на заколки с символикой модного дома, но массово это не приобрело значения.

Дуа Липа.
Дуа Липа. Каре с удлинением. Фото: https://www.instagram.com/dualipa/
Леди Гага.
Леди Гага. Цветное окрашивание (тренд прошлого сезона), заколка со стразами. Фото: https://www.instagram.com/ladygaga/

Личное дело: 

Михаил Кравченко.
Михаил Кравченко. Фото:https://www.facebook.com/photo/?fbid=689870984414733&set=ecnf.100001755124541

Михаил Кравченко — имиджмейкер-стилист.

За годы практики стажировался в международных компаниях, таких как Wella и Британская академия Sassoon, успешно прошел программы обучения в школе имиджа «Bogomolov’ Image School», в «Make-up Atelier Paris» по направлению «Основы макияжа и make-up дизайна», а также в ИРТ «Art&Image», получив специальность имиджмейкера.

Приобретенные навыки позволяют комплексно смотреть на имидж – благодаря этому Михаил по праву считается одним из ведущих специалистов Москвы. Очередное тому подтверждение — его постоянное участие в качестве эксперта в программах «Рецепт ее молодости» (Россия), «Снимите это немедленно!» (СТС) и «Красота требует» (Домашний).

Тэги

Весна-лето 2020Дуа ЛипаЗвездный стильМайли СайрусМилли Бобби Браунновые прическиприческисоветы стилиста
Loading...