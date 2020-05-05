Подиумы или онлайн: глава Национальной палаты моды предположил, как изменится индустрия

Мир моды, как и другие зрелищные сферы деятельности, в условиях пандемии ушел в онлайн. Недавно было объявлено, что за Лондонской неделей моды зрители будут следить с экранов своих компьютеров.

А в начале апреля в Сети успешно прошло московское мероприятие Mercedes-Benz Fashion Week Russia — проект посмотрели более 800 тысяч пользователей интернета. Президент Национальной палаты моды Александр Шумский, который руководил показом, рассказал что многие видеопрезентации получились очень зрелищными и выглядели даже интереснее, чем стандартные демонстрации на подиуме.

В интервью РИА Новости Шумский высказал свое мнение о том, как фэшн-индустрия изменится после продолжительной самоизоляции. Живые модные показы, считает он, сократятся в количестве, но не исчезнут совсем, потому что ничего лучше подиума человечество пока не придумало, и цифровая трансляция не заменит атмосферы зала. Процесс покупки одежды тоже ждут изменения.

«Онлайн-шопинг активно растет все последние годы, а сейчас еще быстрее, но вряд ли он в ближайшие десять-пятнадцать лет, даже с учетом пандемии, полностью заменит офлайн. Будут работать оба канала продаж. Проблема онлайна — большой процент возврата. Глобально в мире покупатели отсылают обратно до 25-30 процентов товаров, заказанных через интернет», — говорит Шумский.

Также продюсер предположил, что после кризиса сильно упадет спрос на одежду. Люди будут тратить меньше денег на эмоциональные покупки. Кроме того, в мире давно наметилась тенденция, что элементов гардероба производится больше, чем носится по факту. А после пандемии, считает Александр, люди сделают большой шаг к осознанному потреблению.