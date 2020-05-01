Модный журнал назвал 15 представительниц «следующего поколения супермоделей»

Американский модный журнал V magazine анонсировал своей летний выпуск 2020 года (издание выходит сезонно с 1999-го) с 15 молодыми красавицами на обложке, назвав их «следующим поколением супермоделей».

Этого эпитета удостоились 18-летняя Кайя Гербер (дочь Синди Кроуфорд), 23-летняя ангел Victoria’s Secret Грейс Элизабет, 20-летняя австралийка с южносуданскими корнями Адут Акеч, которую называют «второй Наоми Кэмпбелл», 22-летняя китаянка Хе ​​Конг, 23-летняя американка Ребекка Лонгендайк и другие девушки.

В полдень 1 мая (по Москве) началась видеопрезентация обложек журнала с этими прекрасными молодыми барышнями. Издание предлагает каждому читателю приобрести новый номер именно с той красавицей на обложке, которая нравится ему больше всего. Доступные варианты публикуются на его сайте. Там же можно узнать, кого еще причислили к «следующему поколению».

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Сотрудники V magazine отмечают, что сильная сторона новых моделей — это их открытость. Они доступны в соцсетях и гораздо больше связаны со своими поклонниками, чем их предшественницы.

«Модели больше не те далекие суперзвезды, которых вы видите в журналах, мы — наш собственный бренд. Люди хотят знать нашу личность и слышать наш голос, поэтому мы получили возможность представлять больше, чем красивую внешность, мы можем представлять нашу индивидуальность. Все дело в любви, принятии и возможности делиться друг с другом», — цитирует журнал Грейс Элизабет.

А какая ваша самая любимая современная модель?